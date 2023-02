Ohne größere Zwischenfälle verliefen ein Autokorso mit acht Fahrzeugen und ein Aufzug mit Kundgebung am Samstag in Landau. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren es in der Spitze 170 Teilnehmer. Das Ordnungsamt der Stadt hatte als Auflage eine Begrenzung bei den Trommeln und ein Redeverbot für einen der Teilnehmer erlassen. Dagegen gingen die Veranstalter mit einem Antrag auf Eilentscheidung beim Verwaltungsgericht Neustadt vor, der abgelehnt wurde. Die Veranstaltungen waren anmeldet worden als Aktionen „für bezahlbare Energie- und Lebenshaltungskosten, den Erhalt des Bargeldes, die Entschädigung der Impfopfer der Corona-Lüge, Friedensverhandlungen und Politikerhaftung“.