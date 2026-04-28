In Landau ist für Samstag, 2. Mai, eine Kundgebung gegen die Kürzung der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen angekündigt. Beginn ist um 15 Uhr an der Roten Kaserne. Organisiert wird die Aktion von Studierenden und Initiativen aus dem Umfeld der örtlichen Psychologieausbildung.

Anlass ist ein Beschluss vom 11. März, wonach die Vergütung psychotherapeutischer Leistungen um 4,5 Prozent sinken soll. Die Initiatorinnen und Initiatoren kritisieren die Entscheidung vor dem Hintergrund bereits langer Wartezeiten und einer begrenzten Zahl an Kassenzulassungen. Sie befürchten, dass sich die Versorgungslage weiter verschlechtert und Praxen wirtschaftlich unter Druck geraten. Landau sei als Standort mit Universität, Fakultät für Psychologie, Weiterbildungsinstitut für klinische Psychologie des Erwachsenenalters sowie einer psychotherapeutischen Kinder- und Jugendambulanz regional bedeutsam. Nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren besteht weiterhin Unsicherheit über die Finanzierung der seit der Reform des Psychotherapiestudiums 2020 vorgesehenen Weiterbildung. Davon seien Studierende und der zukünftige Nachwuchs in der Region unmittelbar betroffen.

Sie verweisen zudem auf die soziale Dimension: 77 Prozent der Psychotherapeuten sind Frauen, deren Care-Arbeit durch die Kürzungen als „unbezahlt, unsichtbar und unwichtig“ behandelt würden. Die Kundgebung ist Teil eines bundesweiten Aktionsmonats.