Die Gruppe Coloured Rain kündigt ein Protestcamp auf dem Landauer Rathausplatz vom 5. bis 7 März an. Mit der „Aktion EvacEUate“ kämpft die Gruppe für die sofortige Evakuierung aller Geflüchtetenlager an den EU-Außengrenzen. Aus ganz Deutschland und Österreich würden Aktivisten erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie machen auf die menschenunwürdige Situation von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen aufmerksam. Gleichzeitig wollen sie Passanten und Bewohner für das Thema sensibilisieren und darüber informieren. Weitere Protestcamps seien in Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Leer, Freiburg, Jena, Erfurt,

Berlin, Passau, Wien, Innsbruck und Graz geplant.