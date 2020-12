Der Protestantische Kirchenbezirk beklagt schwindende Mitgliederzahlen. Bei der Bezirkssynode nannte Dekan Volker Janke eine geringer werdende Traditionsbindung zur Institution und die Kirchensteuer als Gründe für Kirchenaustritte. Auch spielten politische Begründungen eine Rolle, etwa beim Engagement der Kirchen in der Flüchtlingspolitik und ihrem Einsatz gegen Rechtsextremismus. Nicht zu unterschätzen sei auch das schlechte Image der Kirche in Folge der Missbrauchsskandale, so Janke laut einer Pressemitteilung. Ende 2019 hatte der Kirchenbezirk 32.225 Mitglieder. Den größten Anteil stellen die 51- bis 60-Jährigen mit 5109 Personen.

Kirchenbezirk wird umstrukturiert

Der Kirchenbezirk reagiert auf die Entwicklungen. Die Pfarrstellen sollen von 19 auf 16 reduziert werden. Nach bisherigem Stand der Diskussion könnten bis Januar 2025 drei Kooperationszonen gebildet werden: 1. Nordwest mit sechs Pfarrstellen (mit den Pfarrämtern Wilgartswiesen, Annweiler, Albersweiler, Godramstein, Nußdorf, am Hainbach in Böchingen und Rhodt), 2. Storchengemeinden mit fünf Pfarrstellen (Hochstadt, Essingen, Herxheim, Offenbach, Impflingen und Mörzheim) und 3. Mitte mit fünf Pfarrstellen (Horst, Queichheim, Wollmesheimer Höhe und Stiftskirche).