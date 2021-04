Bei der Wahl zum Bezirkskirchenrat hat die Bezirkssynode im Protestantischen Kirchenbezirk Landau Martin Anefeld, Gemeindepfarrer in Nußdorf, zum Senior gewählt, also zum Stellvertreter des Dekans. Er wurde damit im Amt bestätigt, das er bereits seit 2019 innehat. Ebenfalls bestätigt wurde Barbara Ehm aus Annweiler als Vorsitzende der Bezirkssynode. Neu ins Amt der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde Beate Rahm, Gemeindepfarrerin in Herxheim. Als weltliche Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Thomas Dieckhoff aus Herxheim, Ute von Keitz-Fuchs aus Walsheim und Jochen Silbernagel aus Landau gewählt. Zu den Aufgaben des Bezirkskirchenrats gehören unter anderem die Genehmigung von Baumaßnahmen der Kirchengemeinden, die Ausführung von Aufträgen der Bezirkssynode und die Vorlage des Haushaltsplans des Kirchenbezirks.