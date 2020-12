Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage nach Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen haben die Landauer protestantischen Kirchengemeinden ihr Angebot angepasst und erweitert. Es finden vor allem Kurzgottesdienste und Andachten mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, aber auch ökumenische Feiern im Freien statt, heißt es in einer Mitteilung.

In der Stiftskirche ist um 15 Uhr ein Familiengottesdienst, der um 16.30 Uhr im Außengelände der Kindertagesstatte „Haus für Kinder“, Beethovenstraße 9a, und um 18 Uhr auf dem Schulhof der Thomas-Nast-Grundschule wiederholt wird. Um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr darf man sich auf eine Christvesper in der Stiftskirche freuen. Die Feier der Christnacht ist um 21 und um 22.30 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es um 10 und um 11.30 Uhr einen Kurzgottesdienst.

Die Teilnahme an den Gottesdiensten in der Stiftskirche ist nur nach Anmeldung möglich. Kostenlose Tickets gibt es ab 11. Dezember unter www.evkirchelandau.de oder www.stiftskirche-landau.de oder unter Telefon 06341 620806.

Treffen im Freien

In der Matthäuskirche auf der Wollmesheimer Höhe werden an Heiligabend fünf Kurzgottesdienste gefeiert: um 15, 16, 17, 18 und 19 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sind Gottesdienste um 10 und 11.15 Uhr. Das neue Presbyterium wird am 27. Dezember um 10 Uhr eingeführt. Die Teilnahme an diesen Gottesdiensten ist ebenfalls nur mit einer Voranmeldung möglich, Telefon 0151 26387554.

In der Lukaskirche gibt es an Heiligabend zwei kurze Gottesdienste mit Krippenspiel um 15.30 und 16.30 Uhr. Ein Ökumenischer Gottesdienst in Queichheim ist um 16 Uhr auf dem Platz vor der Sparkasse. Die Christnacht wird um 22 Uhr in der Protestantischen Kirche gefeiert.

In Mörlheim feiern Protestanten und Katholiken um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus gemeinsam den Heiligabend.