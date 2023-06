Die Südpfälzer Apotheker haben auf ihre Belange aufmerksam gemacht, aber die Versorgung mit Medikamenten offenbar nicht lahmgelegt. Zumindest gab es am Mittwochvormittag keine Schlangen vor der Notdienstapotheke in Queichheim. Wie berichtet, wollen die Apotheken auf eine zu hohen Bürokratielast bei gleichzeitiger Medikamentenknappheit und die zu geringen Erträge des Arzneimittelverkaufs aufmerksam machen. Im Kern gehe es ihnen darum, sich für den Erhalt der örtlichen Apotheken einzusetzen, weiterhin eine Vor-Ort-Versorgung zu gewährleisten und die Abwanderung von Nachwuchskräften zu verhindern. „Wir sind Kaufleute und müssen auch auf unsere Kosten kommen“, sagte Adler-Apotheker Markus Moser. Auch vor der Notdienstapotheke in Rohrbach blieb zwar ein größerer Ansturm oder eine Menschenschlange aus, doch mussten die Apotheker für eine größere Anzahl an Kunden sorgen als sonst.