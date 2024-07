Am Rande des Wochenmarkts in Landau gibt es am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone eine Promo-Aktion, die unter den Namen Zauberhaftes Landau steht. Organisatorinnen und Organisatoren sind die städtische Wirtschaftsförderung, das städtische Büro für Tourismus sowie die Läden Annas Landpartie, Weltherz und Bodymed in Zusammenarbeit mit Zauberer und Gloria Kulturpalast-Inhaber Peter Karl. Die Aktion besteht aus einem Infostand auf dem Rathausplatz mit kostenfreiem Kinderschminken sowie einem Stelzenläufer und einem Zauberer, die rund um den Wochenmarkt unterwegs sind und für die geplanten Aktionstage in der zweiten Jahreshälfte werben, mit der die Innenstadt belebt werden soll.