Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wird dieses Jahr auf zehn Tage im September ausgedehnt. Organisationen, Unternehmen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion können ab sofort Projekte, die mit Hilfe von Freiwilligen vom 21. bis zum 30. September umgesetzt werden sollen, anmelden und sich auf die Suche nach Helferinnen und Helfern machen. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Oberbürgermeister Dominik Geißler spricht von einer guten Gelegenheit, „Herzenswünsche mit vereinter Kraft und vielen helfenden Händen in die Tat umzusetzen“. Er ruft dazu auf, jetzt Projekte einzureichen oder sich später als freiwillige Helferinnen und Helfer zu melden.

An Aktionen ist alles möglich, von Verschönerungsaktionen in Kitas oder Schulen über Putzaktionen, Baumpflanzungen, Computerkurse für Senioren, Ausflüge für Menschen mit Behinderungen und Begegnungsprojekten für Migranten bis hin zu Kulturworkshops, betont die Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler.

Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform für den Freiwilligentag ist die Webseite www.wir-schaffen-was.de. Alle generellen Fragen rund um den Freiwilligentag beantwortet das Organisationsteam des Aktionstags telefonisch unter 0621 17708444 sowie per E-Mail an freiwilligentag@m-r-n-com. In Landau steht Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler per Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung.rhp