Der Gemeinderat hat in in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass Ortsbürgermeister Dietmar Pfister (SPD) in Absprache mit seinen Beigeordneten die Aufträge für das Projekt „Lebensraum Billigheimer Bruch“, an die jeweils wirtschaftlichsten Bieter vergibt.Damit soll eine Verzögerung bei der erforderlichen Ausschreibungen der Arbeiten sowie der Auftragsvergaben inklusive der Planungsleistungen vermieden werden. Der Rat hatte in seiner Sitzung vom 9. Februar 2022 dem Projekt mit geschätzten Gesamtkosten von rund 82.100 Euro unter dem Vorbehalt einer finanziellen Förderung mithilfe des Rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramms „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ zugestimmt. Die Ortsgemeinde erhielt im Juli 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier einen Förderbescheid, mit dem eine Zuwendung in Höhe von rund 61.600 Euro bewilligt wurden, was einer Förderquote von 75 Prozent entspricht. Da die Maßnahme bis zum 31. Dezember 2022 umgesetzt und abgerechnet sein müsste, hat die Verwaltung einen Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraum bis zum 30.06.2023 gestellt.

Das Projekt soll in Kooperation zusammen mit der NVS Natur-Stiftung Südpfalz umgesetzt werden, wobei die Ortsgemeinde hierbei federführend ist.