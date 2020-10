Drei Studenten aus der Region haben sich zusammengetan, um Sport von Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen.

Unter dem Motto „Noisulkni (Anmerkung der Redaktion: das Wort Inklusion von hinten gelesen) - Wir machen’s umgekehrt“ haben sich drei junge Menschen das Ziel gesetzt, für ein besseres Miteinander im Breitensport zu sorgen. Linda, Sabrina und Maurice gehe es darum, Menschen ohne Behinderung zu motivieren, in Clubs für Menschen mit Behinderung teilzunehmen. Ebenso sollen Freizeit-Sportvereine Menschen mit Behinderung integrieren.

Erste Versuche dazu hat es schon gegeben. Das Trio hat mit dem Sportverein Wiesenthalerhof einen inklusiven Fußball-Kick für Kinder organisiert. Dabei spielten die F-Jugend des SV Spesbach und die des SV Wiesenthalerhofs in gemischten Teams gegeneinander. Denn beim gemeinsamen Austoben erledigen sich viele Vorurteile und Berührungsängste von selbst. Die Studenten aus Landau und Mainz wollen ihr Engagement auf weitere Vereine ausdehnen. So sei auch schon Kontakt mit einer Rollstuhltanzgruppe hergestellt worden. Außerdem sollen mehrere inklusive Sportveranstaltungen in der Region folgen. Die Aktion Mensch unterstützt das Vorhaben. dzi

Mit dem Angebot „Dein Ding“ von der Aktion Mensch, werden die jungen Engagierten bei ihrem Vorhaben unterstützt. Die Sozialorganisation hilft jungen Menschen dabei, ihre Ideen in soziale Projekte umzusetzen - mit fachlicher Expertise, Coaching und finanzieller Unterstützung.

https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/starte-dein-soziales-projekt.html