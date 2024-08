Die Landauer Progroup ist einer der größten Wellpappenhersteller in Europa – mit 15 Standorten in mehreren Ländern. Nach dem Werk in Offenbach geht nun das zweite in der pfälzischen Heimat an den Start. Und das hat eine ganz besondere Nachbarschaftsverbindung.

Jeder hat sie im Supermarkt schon gesehen: große Regale aus festem, bedrucktem Pappkarton, in denen Süßigkeiten oder Weihnachtsdeko präsentiert werden. Sogenannte Displays, die bestimmte Produkte im Markt präsentieren und auch in der Pfalz hergestellt werden. In Petersberg bei Pirmasens arbeiten dafür nun der Hersteller der Pappe und der Produzent der Kartonage nicht nur Hand in Hand, sondern auch Wand an Wand. Der eine ist die Landauer Progroup AG, die dort gerade ein neues Werk für Wellpappformate gebaut hat. Der andere der Verpackungshersteller G & G Preißer GmbH, der bereits am Standort war und nun durch einen Anbau mit seinem wichtigen Lieferanten verbunden ist.

