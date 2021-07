Die Landauer Progroup AG hat 50.000 Euro für die Betroffenen des Hochwassers in der Eifel gespendet. Das teilt das Unternehmen mit. „Wir blicken bestürzt und zutiefst betroffen auf die verheerenden Folgen dieser Umweltkatastrophe. Die Arbeit der Hilfskräfte und -organisationen ist nicht hoch genug einzuschätzen. Sie sind seit dem Unglück unermüdlich im Einsatz, um den Menschen vor Ort bei der Beseitigung der Schäden zu helfen, ihnen Hoffnung und Trost zu spenden“, sagt Jürgen Heindl, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Progroup. Die 1991 gegründete Progroup AG mit Sitz in Landau ist einer der führenden Wellpappenrohpapier- und Wellpapphersteller in Europa. Mit 1.455 Mitarbeitern hat das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 881 Millionen Euro erwirtschaftet.

Spenden



Wer zugunsten der Hochwasser-Opfer spenden will, kann dies beispielsweise über das Spendenkonto für Rheinland-Pfalz der Landesregierung tun. Empfänger: Landeshauptkasse Mainz, IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06, Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“.