Der Landauer Wellpappenhersteller Progroup geht den nächsten Schritt beim geplanten Generationenwechsel an der Spitze. Maximilian Heindl, Sohn des 66-jährigen Firmengründers und Vorstandsvorsitzenden Jürgen Heindl, übernimmt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender weitere Verantwortung. Zum Jahreswechsel 2022/2023 wird sein Vater ihm endgültig den Vorstandsvorsitz der Progroup AG übergeben und in den Aufsichtsrat wechseln. Maximilian Heindl will die für das Familienunternehmen bestimmenden Faktoren Wachstum, technologische Innovation und Nachhaltigkeit konsequent fortführen. Der 37-jährige Wirtschaftsingenieur trat vor fünf Jahren in das Unternehmen ein. Progroup betreibt Wellpappenwerke und Papierfabriken in sechs Ländern Zentraleuropas. Mit 1455 Mitarbeitern hat das Unternehmen 2020 einen Umsatz von rund 881 Millionen Euro erwirtschaftet.