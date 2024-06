Große Freude bei den Schülern des Jugendwerks St. Josef in der Jakob-Reeb-Schule in Landau. Jessika Tirandazi, Leiterin Office Management beim Wellpappenhersteller Progroup AG, hat Gabriele Becker, Vorständin des Jugendwerks, und der zweiten Konrektorin der Jakob-Reeb-Schule, Bianka Keller, einen Spendenscheck über 4000 Euro überreicht. Das Geld soll dafür verwendet werden, mehr Bewegungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler in den Pausen zu schaffen. Es besteht nämlich Handlungsbedarf, da der Spielplatz auf dem Gelände baufällig und daher seit einiger Zeit geschlossen ist. Ob Fußballtore, Basketballkörbe oder Kettcars – bei der Auswahl der Anschaffungen sollen alle Schüler Ideen äußern dürfen. Die Progroup AG mit Sitz in Landau ist einer der führenden Wellpappenrohpapier- und Wellpapphersteller in Europa. Die Jakob-Reeb-Schule ist eine Förderschule mit Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung und wird von fast 300 Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an unterschiedlichen Standorten besucht.