Unter dem Titel „Die Nächste, bitte! – Frauengesundheitswochen Südpfalz 2021“ haben die Gleichstellungsbeauftragten der Südpfalz ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm für den Herbst zusammengestellt. Von Anfang September bis Anfang November machen die Organisatorinnen 20 Angebote, die dabei unterstützen, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Ein Online-Flyer informiert über die Veranstaltungen und die Anmeldemöglichkeiten.

Die Gleichstellungsbeauftragten betonen, dass frauenspezifische Aspekte in Gesundheitsfragen in den letzten Jahren, noch verstärkt durch den Einfluss der Pandemie, in den Fokus gerückt sind. Das sei auch dringend notwendig, denn obwohl Frauen im Durchschnitt eine höhere Lebenserwartung haben, verbringen sie statistisch gesehen weniger Jahre in guter Gesundheit als Männer. Darüber hinaus werden Frauen in ihrer Unterschiedlichkeit zu Männern in Forschung und Medizin oft nicht mitgedacht.

Bunte Themenpalette

An den Frauengesundheitswochen beteiligen sich erstmalig alle südpfälzischen Gleichstellungsbeauftragten, also aus den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Stadt Landau und dem Pfalzklinikum. Die Angebote sind überwiegend digital oder im Freien.

Die Themen reichen vom Sinnesausflug über Bewegungsangebote, Stressbewältigung, Führung mit Kräutern und Wein, Waldbaden, Resilienz bis zum Konzert für die Sinne. Auch um die Themen Depression, Achtsamkeit oder Familie und Baby geht es.

Info

www.kreis-germersheim.de/gleichstellung

www.landau.de/gleichstellung