Landau. Beim ersten Landauer Sommer nach der Corona-Zwangspause wird es mindestens fünf statt der bisher angekündigten vier Bühnen geben. Gefeiert wird vom 8. bis zum 10. Juli, Freitag bis Sonntag. Es soll ein Programm für jeden Musikgeschmack geben.

Die Bühnen werden sich auf dem Rathaus-, dem Stifts-, dem Untertor- und dem Thomas-Nast-Platz sowie in der Bachgasse befinden. Geboten werden Improtheater, Partymusik und DJs, vor allem aber viele Live-Bands. In Sachen Musik gibt es alles von Cover-Rock über Singer/Songwriter-Pop bis hin zu modernem Schlager. Unter anderem treten auf: Saftwerk, X-Rays, Acoustic Vibration, The Bombshells, Gwen Dolyn & the Toyboys oder Velvet two Stripes – was keine Anspielung auf einen positiven Coronatest ist. Dazu werden an zahlreichen Ständen Weine, Bier, Cocktails sowie regionale und internationale Gerichte angeboten. Darauf haben der Stadtvorstand und das Team des ausrichtenden Büros für Tourismus am Freitag hingewiesen.

Tourismus-Dezernent Jochen Silbernagel (FDP) verspricht „drei Tage Ausnahmezustand im Herzen der Südpfalz“. Das hätten sich vor allem die jungen Leute verdient. Trotzdem bitten die Veranstalter: „Seid ausgelassen und fröhlich, aber mit Respekt, Vorsicht und Rücksicht“.

Der Landauer Sommer wird freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr gefeiert. Die Musik endet jeweils eine Stunde vorher. Das komplette Programm mit allen Bands findet sich auf www.landau-tourismus.de.