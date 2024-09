„Demokratie vielfältig erlebbar machen“ ist das Motto des Landauer Demokratietags, der am Mittwoch, 18. September, an sechs Orten in der Innenstadt geplant ist.

Das Rathaus, der Rathausplatz, das Alte Kaufhaus, die Rote Kaserne, das Max-Slevogt-Gymnasium und das Otto-Hahn-Gymnasium verkörpern am Veranstaltungstag verschiedene Facetten gelebter Demokratie, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch der Demokratie-Bus der Landeszentrale für politische Bildung ist Teil des Programms.

Auf dem Rathausplatz dürfen sich Besucher auf Standbilder „Kinderrechte in Bewegung“ der Grundschule Süd freuen. Der Verein Tom für Toleranz und Menschlichkeit veranstaltet das Methodenspiel „Gleich ist gleich“. Auch startet von hier aus eine Stadtführung zu Landauer Orten der Demokratie und es gibt einen „Privilege Walk“.

Gespräche mit Lokalpolitikern

Neben Aktionsständen von rheinland-pfälzischen Institutionen, Vereinen und Initiativen wie der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, der Friedensakademie und QueerNet, der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Tom und Verdi, der Evangelischen Akademie der Pfalz oder der Initiative „100 Argumente gegen die AfD“ wird hier auch ganztägig der Demokratie-Bus der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz stehen. Darin liegen Lesematerialien über Politik und Demokratie bereit.

Im Foyer des Rathauses präsentiert der Kinderschutzbund Landau-SÜW Kinderrechteplakate von Orientierungsstufen aus Stadt und Kreis. Im Ratssaal können Schüler an einer Fragestunde mit der Beigeordneten Lena Dürphold teilnehmen. Der Jugendbeirat organisiert das Planspiel „Unsere Zukunft, unsere Entscheidung: Jugendbeteiligung gestaltet mit“. Für alle Interessierten gibt es zudem die Möglichkeit, Mitglieder des Landauer Stadtrates und die Beiräte der Stadt kennenzulernen: den Jugendbeirat, den Beirat für Migration und Integration, den Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und den Beirat für ältere Menschen.

Spiel und Ausstellung

In der Roten Kaserne veranstalten Schüler sowie Lehrkräfte der Maria-Ward-Schule in Raum 104 das Spiel „Zivilcourage“. In Raum 105 wird ein Wissensquiz (Kahoot) zur Demokratie durchgeführt.

Im Max-Slevogt-Gymnasium bietet Autor Henrik Szántó in Raum 250 (Bibliothek) den Schreibworkshop „Zugehörigkeit und Herkunft“ und die Friedensakademie in Raum 107 schulübergreifend den Workshop „Überall Konflikte? Gemeinsam Wege finden!“ für Schüler ab 15 Jahren an. Weiterhin ist die Nanu-Ausstellung „Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Damals und heute.“ zu sehen.

Spielfilm zum Abschluss

Das Otto-Hahn-Gymnasium ist schulübergreifend für die Klassenstufe 9 mit Lernparcours und Planspiel rund um das Thema „Wasser“ dabei. Im Frank-Loeb-Institut hat die Ausstellung „(Einen) Staat machen – Der Parlamentarische Rat und der Weg zum Grundgesetz“ geöffnet.

Im Alten Kaufhaus können Jugendliche Gespräche mit den „Omas gegen Rechts“ führen. Mia Rheinland-Pfalz gestaltet den Workshop „Was hat Antiziganismus mit mir zu tun?“ und der Verein Tom den Workshop „Angry Eyes“. Ab 18.30 Uhr wird als abschließendes Abendprogramm des Landauer Demokratietags der Spielfilm „Die Welle“ von Dennis Gansel gezeigt.

Info

Das ausführliche Programm ist online verfügbar unter www.engagement-landau.de/landauer-demokratietag.