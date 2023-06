Beim Kartonhersteller Buchmann in Annweiler-Sarnstall läuft die Produktion wieder. Das teilt das Unternehmen mit. Weil bei einem Brand am 5. Juni ein Umroller beschädigt wurde, war es zu einem kompletten Stillstand in dem Werk gekommen. Das defekte Teil sei in enger Zusammenarbeit mit Weig repariert worden, heißt es in der Pressemitteilung. „Während des Stillstandes wurden Kunden großteils aus Rollenvorräten versorgt, da die Formatausrüstung nicht betroffen war. Weiterhin erfolgte eine Belieferung verschiedener Kunden auch aus dem Weig-Werk in Mayen.“ Mit 350 Mitarbeitern ist Buchmann einer der größten Arbeitgeber in der Region. In Sarnstall produziert das Unternehmen Faltschachtelkartons auf Altpapierbasis. Der Umsatz lag zuletzt bei 190 Millionen Euro. Im März 2023 wurde der Traditionsbetrieb an die Weig-Gruppe verkauft.