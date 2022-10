Breitseite für Bäcker

Preisexplosion bei Gas, Strom, Sprit und Material und der Mindestlohn: Bäcker spüren den Kostendruck gerade besonders stark. Das hat Folgen für die Kunden.

Tanktourismus wechselt die Richtung

Seit Wegfall des Tankrabatts fahren viele deutsche Grenzbewohner zum Tanken ins Elsass. Bei 30 bis 40 Cent Ersparnis beim Diesel durchaus lohnenswert. Jetzt könnten viele Pech haben.

Wiedersehen mit Löwin Lea

Landauer Reptilium-Chef besucht einstiges „Pflegekind“ in Privatzoo in Barcelona. Wie es der mittlerweile großen Löwin geht.

„Bald keine Eisbären mehr“

Olaf Roos ist Koch in Flemlingen. Davor war er lange mit Kreuzfahrtschiffen am Nord- und am Südpol unterwegs und hat den Klimawandel miterlebt. Was ihm Sorgen bereitet und wie es zum Treffen mit James Cameron kam.

Anbieter hängt dem Zeitplan hinterher

Wann können Kunden in Landau und in der Verbandsgemeinde Landau-Land mit schnellem Internet rechnen? Die Deutsche Glasfaser hat in den Ausbaugebieten eigenen Angaben zufolge zwar viel erreicht, aber nicht so viel wie versprochen.

Werkstatt für kleine Handwerker

Ein ehemaliger als Abstellraum genutzter Schuppen im Kinderhospiz „Sterntaler“ wurde zu einer Holz- und Tonwerkstatt von Klienten des Median-Therapiezentrums

umgebaut. Ein Projekt, von dem beide Seiten profitieren.