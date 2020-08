Temperaturen bis 38 Grad: Die Stadtverwaltung Landau hat ihre Bürger dazu aufgerufen, die Bäume in der Stadt zu gießen. Ist das zu viel verlangt? Zwei Meinungen.

Immerhin zahlen die Landauer doch schon Steuern, Gebühren und Abgaben, und die Stadt hat doch eine professionelle Grünflächenabteilung. Warum klappt das nicht? Wir haben dazu zwei Meinungen.

Pro Gießen: Wasser Marsch

von Sebastian Böckmann

Natürlich soll man Straßenbäume gießen. Dazu muss man kein Baumflüsterer wie Peter Wohlleben sein. Bürger sein reicht völlig.

Leider habe ich nur eine Laterne vor dem Haus. Aber natürlich würde ich „meinen“ Stadtbaum gießen! Er würde Schatten werfen, kühlen, Sauerstoff schenken und Heimat für Insekten und Vögel sein. Und er würde besser aussehen als meine Lampe.

Wo bitte ist das Problem, sich dafür in einer heißen und trockenen Phase mit ein paar Eimern Wasser zu bedanken? Wer das für unzumutbar hält, ist einfach nur zu phlegmatisch. Und warum muss man immer über Staat oder Stadt schimpfen, die angeblich nicht genug machen? Die Stadt oder der Staat – das sind wir doch alle, und damit, dass wir Geld ans Gemeinwesen abdrücken, haben wir uns doch nicht von allen Pflichten losgekauft. „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst“, hat Kennedy gesagt. Also, jammert nicht, macht einfach mal.

Contra Gießen: Gießkannenpolitik

Von Andreas Schlick

Bürger sind nicht die Hilfsarbeiter der Stadtverwaltung. Auch wenn einem die Bäume angesichts der Höllen-Hitze leidtun können.

Landaus Umweltdezernent Lukas Hartmann bittet die Bürger, Bäume im Park oder neben dem Bürgersteig zu wässern, wenn sie eine Gießkanne übrig haben – angesichts der Sahara-Hitze. Und um es gleich vorwegzusagen: Es ist natürlich nicht falsch, die durstigen Bäumchen zu gießen. Die können ja nichts dafür, dass es der Stadt nicht gelingt, sie auskömmlich mit kühlem Nass zu versorgen.

Genau das ist das große Ärgernis dieser Gießkannenpolitik. Es ist schlichtweg Aufgabe der Verwaltung, dafür zu sorgen, dass genug gegossen wird. Dafür zahlen die Bürger Abgaben. Diese Geisteshaltung, dass die Steuerzahler den Job der Verwaltung übernehmen sollen, wenn es mal nicht läuft, ist völlig deplatziert. Oder sollen die Landauer dann demnächst beim Markieren der Radlerzonen mit Farbe und Pinsel anrücken, weil die beauftragte Firma gerade Personalprobleme hat?