Die Initiative „Pro Baum“ lehnt weitere Flächenversiegelungen in Landau ab. Das teilt Co-Sprecher Andreas Barlang in einer Stellungnahme zur Pachtung von Landflächen bei Albersweiler durch die Stadt Landau mit. „Muss Landau wirklich weiter Land versiegeln, verbrauchen, unbrauchbar machen für gewachsene Vegetation?“, fragt die Initiative und liefert ihre Antwort gleich mit. Landau müsse keine Flächen für weiteres Gewerbe anbieten. „Es gibt bereits zu viel unnötiges Gewerbe, wie die Ansiedlung von Porsche zeigt, ebenso von vielen Tankstellen und Discountern auf der grünen Wiese, die kein Mensch zur Grundversorgung braucht.“ In diesem Zuge kritisiert Pro Baum die Grünen, die gewählt worden seien, um so etwas zu verhindern, den zuständigen Beigeordneten Lukas Hartmann, der zu langsam handele sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch, dessen Einschätzung, Landau brauche auf künftig Flächen für Gewerbe, man widersprechen solle.

Der Hauptausschuss der Stadt Landau hatte am Dienstag mehrheitlich beschlossen, Flächen bei Albersweiler zur Aufstockung des Ökokontos der Stadt zu pachten.