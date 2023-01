Svenja I. und Markus I., mit bürgerlichen Namen Svenja und Markus Bantz, sind die närrischen Regenten in Godramstein. Bis Aschermittwoch führt das Prinzenpaar die „Bachstelze“ durch die Kampagne. Die beiden begreifen das als einmalige Gelegenheit.

Die Verbindung zum Karnevalverein entstand für Svenja Bantz durch ihre Tochter. Die Zehnjährige tanzt nämlich in der Häschengarde der „Godramsteiner Bachstelze“. Die Familie ist bereits seit mehreren Generationen im Karneval aktiv. Markus Bantz erzählt, dass sein Vater ihn als kleinen Jungen zu Büttenreden mitgenommen hat und dass er selbst in jungen Jahren bei den Frankweilerer Raubrittern Mitglied war. Trotzdem konnte es Svenja Bantz kaum glauben, als ihr Mann sich bereiterklärte, die Narrenschar anzuführen. „Meine Frau hätte niemals gedacht, dass ich ja sage“, sagt Bantz. Aber er habe seine Frau gerne überrascht: „Sie hätte mich nicht so eingeschätzt, aber für mich war das keine Frage. Ich habe gesagt, wenn sie das möchte, dann machen wir das.“

Die Aufgabe, den Godramsteiner Karneval zu repräsentieren, nehmen die beiden mit Freuden an. „Als uns die Vorstandschaft gefragt hat, ob wir das machen möchten, haben wir sehr gerne zugesagt. Auch für unsere kleine Tochter natürlich.“ Das Paar hat noch zwei weitere gemeinsame Kinder, einen 18-jährigen Sohn und den Zwillingsbruder der Tochter. Bei der königlichen Familie ist deshalb immer Trubel angesagt. „Die halten uns alle auf Trab. Unser Tagesgeschehen ist immer ordentlich durchgemischt, der eine hat Fußball, die andere hat Reiten, der andere hat Gitarrenunterricht, und dann kommen noch Mama und Papa mit ihren Hobbys um die Ecke. Also bei uns ist eigentlich nie langweilig.“

Terminplan ist prall gefüllt

Im echten Leben arbeitet Svenja Bantz als Zahnarzthelferin, macht gerne Sport und backt gerne ausgefallene Mottotorten. Ihr Mann ist als Berufssoldat Truppenversorgungsbearbeiter seiner Dienststelle. In seiner Freizeit trainiert Markus Bantz die Kinder und Jugendlichen im Godramsteiner Fußballverein und kickt selbst bei den Alten Herren in Frankweiler. Außerdem angelt er leidenschaftlich gerne.

Die Auftritte als Prinzenpaar sind für die beiden eine abenteuerliche Erfahrung. „Es gibt keinen Tag, an dem nichts passiert. Bei uns ist meistens immer Vollgas und Bewegung“, erklärt Markus. Svenja kann dem nur zustimmen: „Wir sagen immer, wenn wir alt sind, können wir noch früh genug auf der Couch sitzen.“ Die Möglichkeit, beim Karnevalsverein mitzuwirken wollten sie sich unter keinen Umständen entgehen lassen. „Diese Chance werden wir kein zweites Mal in unserem Leben bekommen“, sagen beide unisono.

Der Terminplan des Prinzenpaars ist seit der Inthronisierung prall gefüllt. Jeden Freitag und Samstag ist das Paar unterwegs. Es geht von Prunksitzung zu Prunksitzung. Ein Höhepunkt, da sind sich beide einig, war der Ball der Prinzessinnen in Bad Dürkheim. „Zu diesem Ball sind alle Prinzenpaare der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereinigung eingeladen“, erklärt Markus Bantz, „sie werden dort dem Publikum in einem Ballsaal vorgestellt“. Der Gipfel der Saison war aber sicherlich die Prunksitzung in Godramstein am vergangenen Samstag.