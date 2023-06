Heimlich, still und leise wurde sie im Lauf des Monats ausgehängt, noch immer hängt sie da: die Regenbogenfahne. Aufgehängt hat sie die Stadtverwaltung auf Betreiben von Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Der Monat Juni war der sogenannte Pride Month als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQ-Community. Ich habe deswegen beschlossen, die Regenbogenflagge auch am Landauer Rathaus aufzuhängen“, sagt Geißler. „Ich bin absolut für die gesellschaftliche und gesetzliche Gleichstellung aller Menschen, gleich welchen Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung oder welcher sexuellen Identität. Deshalb war die Regenbogenflagge am Rathaus ein wichtiges Zeichen.“

Landesflaggenverordnung schreibt Beflaggung vor

Nur war es vielleicht ein nicht ganz legales: Denn es gibt eine Landesverordnung über die Beflaggung von Dienstgebäuden. In dieser sind Gedenktage und andere besondere Tage genannt, in denen Dienstgebäude der Verwaltung „ohne besondere Anordnung“ zu beflaggen sind: beispielsweise der Tag der Arbeit, der Europatag, der Verfassungstag von Rheinland-Pfalz und der Volkstrauertag. Außerdem kann der Ministerpräsident in Abstimmung mit dem Innenminister zu besonderen Anlässen eine Beflaggung anordnen. In der Landesverordnung ist auch vorgegeben, welche Flaggen gehisst werden dürfen. Vor kommunalen Verwaltungsgebäuden sind das entweder die Bundes- oder die Landesflagge sowie die Flagge der jeweiligen Gemeinde. Letztere darf auch zu besonderen Anlässen, die nur eine Gemeinde betreffen, im Wind wehen.

Geißler will sie wieder aufhängen

Wie das Land auf die Beflaggung reagiert hätte, zeigt das Beispiel Hassloch. Dort hatten die Grünen im Rat im April beantragt, während des Juni eine Regenbogen-Flagge aufzuhängen – und die Verwaltung hatte in Mainz nachgefragt, ob das geht. Wie Hasslochs Stadtsprecher Marcel Roßmann der RHEINPFALZ im Juni berichtet hatt, sei in Gesprächen mit Vertretern des Innenministeriums klar geworden, dass „für eine Beflaggung mit der Regenbogenfahne und der Deutschlandfahne kein Beflaggungsgrund vorliegt“. Aus dem gleichen Grund sei inzwischen die ukrainische Flagge eingeholt worden, die „aus Gründen der Solidarität gehisst war“. An der habe sich „über ein Jahr lang niemand gestört“, merkte Roßmann an.

In Landau ist man einen anderen Weg gegangen. Den Geißler wohl im kommenden Juni wieder gehen will: Er hoffe, die Stadtgesellschaft unterstütze sein Anliegen, der queeren Gemeinschaft in Landau mit diesem Zeichen Wertschätzung auszudrücken. „Ich werde die Fahne im kommenden Jahr wieder am Rathaus aufhängen.“