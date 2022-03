Die Pfarrei Hl. Laurentius in Herxheim lädt in der Fastenzeit zu einer Predigtreihe mit dem Titel „Der Synodale Weg in der Kirche“ in die Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt ein. Die erste Predigt hält am ersten Fastensonntag, 6. März, um 17 Uhr Weihbischof Otto Georgens. Thema der Predigt ist „Synodalität – Der Weg der Kirche in unserer Zeit“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gelten die Corona-Regeln. Weitere Infos unter www.pfarrei-herxheim.de.