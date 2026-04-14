Ein 23-Jähriger kann seinen Geburtstag in Freiheit feiern statt in Untersuchungshaft. Vor dem Schöffengericht stand er wegen Prügeleien, Diebstahl von Schnaps und Hehlerei.

Ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk bekam ein 23-Jähriger aus dem Kreisgebiet Südliche Weinstraße: Statt im Untersuchungsgefängnis darf er den Tag in Freiheit feiern. Mit der richterlichen Ermahnung, das Feiern nicht zu übertreiben.

Denn übertriebener Alkoholkonsum war vor allem der Grund dafür, dass der junge Mann häufig mit den Gesetzen in Konflikt geriet. Unter dem Einfluss hochprozentiger Alkoholgetränke ging er mehrfach völlig ohne Grund auf andere Menschen los und verletzte sie dabei, teilweise nicht unerheblich. Zwei seiner Freunde, die mitgemacht hatten, wurden bereits verurteilt.

Oft nichtige Anlässe

Die meisten der angeklagten Taten fanden zwischen in den Jahren 2022 und 2023 statt. So war der Angeklagte einmal mit seinen beiden Freunden aus nichtigem Anlass auf dem Parkplatz vor dem Kino im Gewerbegebiet über einen jungen Mann hergefallen. Sie traktierten ihn mit Schlägen und Tritten. Bei der Kerwe in Godramstein attackierte das Trio ohne Grund einen fremden Mann, ein anderer junger Mann wurde in der Nähe einer Grillhütte vom Fahrrad gezogen und mit Faustschlägen und Tritten traktiert. Prügel vom Angeklagten bekamen auch ein Bahnangestellter, der ihm wegen schlechten Benehmens den Zutritt zum Zug verwehrte, und der Einweiser eines Busfahrers, der den Angeklagten nicht ohne Fahrschein hereinlassen wollte und ihn vor allem nicht an einer Haltestelle absetzen wollte, die der Bus gar nicht anfuhr. Der Mann versetzte ihm einen heftigen Stoß, sodass der Mann zu Boden ging und sich eine Kopfverletzung zuzog.

Auf Antrag der Verteidigerin stellte das Gericht das Verfahren wegen Diebstahls in zwei Fällen ein, bei denen der Betrag der entwendeten Lebensmittel unter zehn Euro lag. Auf der Liste blieb aber der Diebstahl von zwei Flaschen Schnaps in einem Supermarkt sowie ein Fall von Hehlerei: Der Angeklagte hatte versucht, 17 Stangen günstig, aber illegal erworbener Zigaretten ohne Steuerbanderole von Koblenz nach Landau zu bringen.

Alle Taten gestanden

Zu Beginn der Verhandlung hatte der Mann alle Punkte der Klageschrift eingeräumt. Er gab an, in den vergangenen zwei Jahren habe er keinen Kontakt mehr zu den ehemaligen Freunden und keinen „harten“ Alkohol mehr angerührt. Er habe in dieser Zeit verschiedene Jobs gehabt und wolle nun versuchen, einen Ausbildungsvertrag zu bekommen.

Alle Prozessbeteiligten waren einverstanden, dass wegen der kaum abgeschlossenen Persönlichkeitsentwicklung das Jugendrecht zur Anwendung kommen müsse. In den Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidigerin wurde deutlich, dass man bei einem Verhandlungstermin zwei Jahre früher mit Sicherheit von schädlichen Neigungen des Angeklagten hätte ausgehen müssen. Das hätte wohl zur Verurteilung geführt. Er habe aber gezeigt, dass er in der Lage sei, sich einen Weg aus der Kriminalität zu suchen. Doch er benötige Hilfestellung.

In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts aus, der Angeklagte sei schuldig in verschiedenen Fällen der Körperverletzung, des Diebstahls und der Hehlerei. Das Gericht entschied sich gegen die von der Staatsanwältin geforderte Jugendstrafe von sechs Monaten, aber für Auflagen: Der Angeklagte muss sich mit einem Jugendcoach der Jugendgerichtshilfe um einen Arbeitsvertrag bemühen, er muss ein Anti-Gewalt-Training absolvieren und Gespräche mit der Suchtberatung führen. Das Gericht wird diese Auflagen streng überwachen. Dann konnte der Angeklagte nach zwei Monaten in der Untersuchungshaft das Gericht als freier Mann verlassen.