Überhöhter Alkoholkonsum dürfte nach Einschätzung der Polizei in der Nacht zum Donnerstag für eine handfeste Auseinandersetzung verantwortlich gewesen sein. Nach getaner Arbeit nahmen zwei 34 und 46 Jahre alte Männer in einem Anwesen in der Völkerstraße ihr Abendessen ein und genossen den Alkohol. Eigenen Angaben zufolge sei es zu einem Streitgespräch gekommen, das darin gipfelte, dass der Jüngere dem Älteren dreimal mit der Faust gegen den Kopf schlug. Die Polizei musste den Streit schlichten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.