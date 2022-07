Ein 42-Jähriger hat am Sonntagvormittag zwei junge Männer am Landauer Busbahnhof geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann aus unbekanntem Grund mit drei jungen Männern in Streit. Zunächst beleidigte und bedrohte der Ältere die Männer, danach schlug er zu. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.