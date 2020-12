Ein 41-Jähriger hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Erlaubnis am Hals. Der Mann war am Sonntagmorgen auf einem Roller in der Offenbacher Straße kontrolliert worden. Den Beamten konnte er nur eine Mofa-Prüfbescheinigung zeigen. „Da sein Gefährt allerdings eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreicht, wäre ein Führerschein der Klasse M erforderlich gewesen“, so die Polizei.