Ein Elternabend zum Thema „Sexueller Missbrauch – Kinder schützen und stärken“ wird am Mittwoch, 21. September, 19 bis 20.30 Uhr, veranstaltet, teilt das Kreisjugendamt mit. An dem Abend wird es darum gehen, was Eltern zu sexuellem Missbrauch wissen müssen, wie sie ihr Kind im Alltag stärken können, wie mit einem Verdacht umzugehen ist, welche Hilfsangebote es gibt und mehr. Der Elternabend unter der Leitung der Diplom-Pädagogin Anja Bischoff-Fichtner ist im Kinderhaus „Blauer Elefant“ im Nordring 31 in Landau. Die Teilnahme an der Veranstaltung des Kinderschutzbundes Landau-SÜW ist kostenfrei.

Eine Anmeldung per E-Mail an geschaeftsstelle@blauer-elefant-landau.de oder telefonisch

unter 06341 141414 ist notwendig.