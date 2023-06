Rosa oder blau, Auto oder Puppe? Die Südpfälzer Gleichstellungsbeauftragten haben Rollenklischees den Kampf angesagt. Sie unterstützen Kitaleitungen mit einer besonderen Kiste.

„Egal mit welchem Geschlecht geboren, spielen diese Normen für Kinder von Anfang an keine Rolle. Die Gesellschaft und die Industrie teilen ihre Lebenswelt ein in ,für Jungs’ und ,für Mädchen’“, sagen die Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise Germersheim, Lisa-Marie Trog, und Südliche Weinstraße, Isabelle Stähle, sowie der Stadt Landau, Evi Julier. „Es wird immer wieder suggeriert, dass Mädchen und Jungen grundlegend unterschiedliche Interessen hätten. Das ist schlichtweg falsch. Normen der Geschlechtszugehörigkeit und Regeln der Geschlechtsunterscheidung sind nicht nur angeboren. Sie werden auch erlernt.“

Damit Kinder nicht – unter Umständen ganz unbewusst – in vorgefertigte Schablonen gepresst werden, haben die drei Gleichstellungsbeauftragten „Kita-Kisten Klischeefrei“ zusammengestellt, die gefüllt sind mit Spielen und Kinderbüchern zur Unterstützung einer gendersensiblen Pädagogik. Sie haben sich auf die Suche nach Büchern gemacht, in denen es keine klischeehaften Darstellungen gibt, Mädchen Feuerwehrfrauen sind, Jungs Puppen wiegen und Spielzeug, Kleidung und Farben für alle da sind. „Solche Bücher sind wichtig. Wir wissen doch, welche Auswirkungen es haben kann, wenn Berufe immer wieder geschlechtsbezogen dargestellt werden, wenn Frauen und Männern tradierte Rollen zugeschrieben werden und bestimmte Attribute nur für Jungs oder nur für Mädchen gelten. Diese Dinge sind durch Studien belegt, die Ergebnisse müssen aber auch Auswirkungen auf unser Alltagshandeln haben“, sagen Trog, Stähle und Julier.

Kindertagesstätten können sich die „Kita-Kiste Klischeefrei“ kostenlos für jeweils vier bis sechs Wochen ausleihen. Neben zahlreichen Kinderbüchern und Spielen gibt es darin auch Fachliteratur. Zudem laden die Beauftragten zu einem Online-Vortrag „Von wilden Prinzessinnen* und rosa Kerlen* – Geschlechtersensibilität im Kita-Alltag“ mit Kerstin Büschges am Dienstag, 11. Juli, 14 bis 16.30 Uhr, ein. Anmeldung per E-Mail an post@kerstin-bueschges.com.