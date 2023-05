Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer im neuen Zustellstützpunkt der Post in der Straße Im Justus seine Post abholen will, braucht Muckis für die Tür. Was für Senioren schon anstrengend sein kann, ist für Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl nicht zu schaffen. Muss das sein?

Der neue Zustellstützpunkt der Post im Landauer Norden ist ein halbes Jahr alt. Der Standort in einer Halle von Gummi Mayer soll den Mitarbeitern das Leben leichter machen. Das gilt