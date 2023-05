Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutlich über 300.000 Sendungen werden wöchentlich von Landau aus zu den Empfängern in der Stadt gebracht. Noch ist die alte Hauptpost mitten in Landau der Dreh- und Angelpunkt, aber das soll sich bald ändern. Der Neubau in der Straße Im Justus ist schon im Rohbau fertig.

Noch ist die graue Halle in der Straße Im Justus getarnt. Auch wenn das schwarze Posthorn und der rote DHL-Schriftzug auf gelbem Grund noch fehlen: Hier entsteht der neue Zustellstützpunkt