Friedas Schreibwarenladen auf der WoHö biete seit Wochen keine Postdienstleistungen mehr an. Das bedauert ein RHEINPFALZ-Leser, weil viele ältere Menschen im Viertel und auch aus Wollmesheim diesen Service sehr geschätzt hätten, jetzt aber in die Stadt fahren müssten.

Friederike Kohl bestätigt, es gebe „reichlich Ü60 hier“, und die Ende Mai vorübergehend eingestellten Postdienstleistungen sollten in Kürze wieder angeboten werden.

Tatsächlich wirbt das Schreibwarengeschäft auf seiner Homepage mit dem Slogan „Frieda’s kann auch Post“, man sei Post-Partner-Filiale. Kohl sagt, sie habe das Geschäft an ihre Tochter übergeben. Bei der Inventur sei festgestellt worden, dass Hard- und Software und auch das Post-Mobiliar erneuert werden müssten. Sie würden jetzt noch das aufwendige Schulbuchgeschäft abschließen und nächste Woche mit der Post, die ein guter Partner sei, Gespräche führen. Es müsse nur ein Techniker oder Elektriker kommen. Doch ganz so einfach ist es offenbar nicht.

DHL-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek, schreibt, „wir haben dort die Zusammenarbeit gekündigt“, wirksam zum 31. Mai. Im Internet unter www.postfinder.de, der offiziellen Suchmaschine der Deutschen Post, gebe es keinen Eintrag mehr unter der Rosheimer Straße in Landau – bis auf einen Briefkasten. Thomeczek weiter: „Unsere Vertriebsmanager suchen adäquaten Ersatz, also einen neuen Partner“. Laut Postfinder gibt es den nächsten DHL-Paketshop im Tante-Emma-Dorfladen in Arzheim und etliche Möglichkeiten in der Innenstadt.