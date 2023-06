Das Weinerlebnis ist ins Herz der Landauer Altstadt zurückgekehrt. Rund 1500 Besucher sind an den zwei Tagen gekommen, um im Frank-Loebschen Haus und im Alten Kaufhaus Weine und Sekte von 64 Winzerbetrieben zu kosten.

„Da wächst was nach.“ Mit diesen Worten zog der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft und Weinerlebnis-Cheforganisator, Bernd Wichmann, gestern Bilanz der beiden Tage rund um den Wein im Frank-Loebschen Haus und im Alten Kaufhaus. Zwischen 1400 und 1500 Besuchern konnten dort wieder in gewohnter Form unter über 350 Weinen und Sekten von 64 Winzerbetrieben in der Region kosten.

Begrüßt wurde die Rückkehr an den angestammten Platz im Herzen der Altstadt von diesmal besonders vielen jungen Gästen, die mit Vorliebe fruchtige Weine kosteten, allen voran Sauvignon Blanc, Gewürztraminer oder auch Scheurebe. Andere Weinfreunde wieder probierten auf allen Etagen des Gebäudeensembles vor allem die rassig-eleganten trockenen Rieslinge.

Rückkehr in sonnengeschützte Räume zahlt sich aus

Zwar vermissten einzelne Stammgäste diesmal doch manch bekannten Namen der südpfälzischen Weinszene, andererseits lobten Besucher umso mehr, eine Vielzahl neuer Namen im Katalog aufzuspüren, der ihnen einmal mehr einen exzellenten Überblick über die verschiedenen Weinstände bot. Angesichts der Temperaturen von über 30 Grad, vor allem am Samstag, fühlten sich viele Weinmacher umso mehr in ihrem Wunsch aus dem Vorjahr bestätigt, wieder in überdachten Räumen sonnengeschützt ihre Weine vorstellen zu dürfen. „Auf dem Rathausplatz wäre es erneut eine Schwitzpartie geworden“, brachte es Wichmann auf den Punkt.

Rund 500 Premierengäste genossen zudem den Freitag im Deutschen Tor, um dort mit Partystimmung den Abend ausklingen zu lassen. Gleichzeitig nutzten sie den Abend, der erst gegen 21 Uhr so richtig startete, um mit den teilnehmenden Winzern, die jeweils einen Wein kredenzten, ins Gespräch zu kommen. Ob vielleicht im kommenden Jahr die Öffnungszeiten nicht allein am Freitagabend doch etwas verändert werden, ließ Wichmann zunächst offen. „Der Auftakt war in Ordnung, ausbaufähig ist alles.“