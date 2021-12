Pfälzische Weinhoheiten sind im Landauer Parkhotel einquartiert. Genau genommen hängt nur das Konterfei der 13 Damen im Hotel. Aber die Bilder haben es in sich. Die Landauer Porträtfotografin Klaudia Fuchs hat die Weinprinzessinnen kunstvoll mit prachtvollem Kopfschmuck abgelichtet. Die Kollektion „Bouquet“ ist als Kunstkalender in limitierter Auflage für 120 Euro zu haben. 20 Euro pro Stück fließen an den Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Januar zu sehen. „Meine Intention war es, ehemalige und amtierende Weinhoheiten aus der Pfalz auf eine unverwechselbare Art und Weise zu porträtieren, und zwar in Verbindung von Moderne und Tradition aus der Region“, erläutert die Künstlerin. Die Idee zum Kopfschmuck aus Weintrauben und Blumen sei im Schwarzwald entstanden, inspiriert von den Trachten mit den roten Bollenhüten. Kalender können bis 31. Dezember bei Klaudia Fuchs per Telefon unter 0176 60457914 oder per E-Mail an photography@klaudiafuchs.com bestellt werden.