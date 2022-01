Am kommenden Freitag, 7. Januar, zeigt das SWR-Fernsehen in der Rubrik „Hierzuland“ ein Porträt der Hauptstraße von Völkersweiler. Der Beitrag läuft ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Viele der älteren Häuser in der Hauptstraße sind aus rotem Sandstein. Rings um den Ort gab es früher unzählige Steinbrüche, in denen die Dorfbewohner Sandstein abbauten, um damit ihre Häuser zu bauen. Auch wenn einige der Häuser heute verputzt sind, sieht man doch an dem roten Sockel, dass sie aus Sandstein sind.