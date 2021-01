In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen liebevolle und sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Theresienstraße in Rhodt läuft am Freitag, 15. Januar, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Den heutigen Reichtum verdanken die knapp 1200 Einwohner vor allem dem Wein. 14 Vollerwerbswinzer gibt es in Rhodt. Sie haben ihre Weinberge fast ausschließlich an der Haardt. Sie werden von der Sonne geküsst und die Reben wurzeln in einem kalkhaltigen Boden, der ideale Nährstoffe bietet und somit den Wein besonders macht. Mit knapp 50.000 Übernachtungen ist Rhodt ein touristischer Hotspot in der Südpfalz. Das hängt mit dem Wein zusammen, aber auch mit dem royalen Glanz, der vor allem in der Theresienstraße nach wie vor spürbar ist.