Das Pop-up-Restaurant im Siebeldinger Wilhelmshof öffnet am kommenden Wochenende seine Tore. Diesmal kochen dort fünf junge Koch-Azubis aus dem Flair-Hotel Peters in der Wingst unter eigener Verantwortung, teilt der Wilhelmshof mit. Der Termin am Freitagabend ist bereits ausgebucht, am Samstag zum Mittagstisch um 12 Uhr sind noch wenige Plätze verfügbar. Es werden jeweils 50 Gäste mit einem Fünf-Gang-Menü samt begleitender Weine und Sekte verwöhnt.

Claus Peter, Inhaber und Küchenchef des gleichnamigen niedersächsischen Flair-Hotels, will mit den Pop-up-Restaurants dazu beitragen, dass die Auszubildenden sich ausprobieren und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Nach den ersten Pop-ups in einem Wolfs- und Bärengehege, einer Betriebsküche eines Abrissunternehmens und im Gewächshaus einer Gärtnerei gastierte das junge Team auch schon mit seinen Töpfen in einem Friseursalon.

Nun freuen sich im Wilhelmshof die Winzer Babara Roth und Thorsten Ochocki auf die jungen Köche. Der Küchenchef der kommenden Veranstaltung, Claus Peter, ist Grünkohl-Vize-Koch-Weltmeister. Er konnte sich gegen 18 Konkurrenten aus sieben Nationen durchsetzen. Das Menü, dass sein junges Team präsentieren wird, steht unter dem Motto „Der hohe Norden trifft auf den fernen Osten“. Regionale Produkte wie Rote Bete oder Steckrüben treffen bei ihm auf die Leichtigkeit und Kreativität der asiatischen Küche – auf Ihre Gewürze oder spezielle Zubereitungsarten.

Das südpfälzische Wein- und Sektgut Wilhelmshof bietet Köchen immer wieder eine Plattform, um Wein und Speisen genussvoll zu kombinieren. Auch Pfälzer Köche wie Karl-Emil Kuntz und Peter Steverding waren schon dabei.

Info

Weitere Infos und Buchung unter www.wilhelmshof.de sowie unter der Nummer 06345 919147