Am Samstag konnte die Kundschaft im Eiscafé Zandonella in der Gerberstraße in Landau und Palazzo Sandro in der Kronstraße zum letzten Mal in dieser Saison Eis schlemmen. Jetzt geht’s in die Winterpause. Während in der Kronstraße bis Februar Donuts angeboten werden, wagen Sandro Zandonella und Martin Kolb im Eiscafé Zandonella in der Gerberstraße etwas Neues. Sie bieten Wohn-Accessoires an. Tische und Stühle weichen Regalen, Vitrinen und Blumentöpfen. „Leerstand ist immer hässlich“, erzählt Kolb, „wir könnten was draus machen, war mein Vorschlag.“ Gesagt, getan. Die Sache läuft. Am Donnerstag, 3. November, wird Eröffnung gefeiert im Pop-up-Store „Fosca – Schöne Dinge“. Fosca hieß die Großmutter von Sandro Zandonella, die selbst lange im Café gearbeitet hat und „eine ganz wunderbare Frau war“, wie Kolb schwärmt. Vasen, Tassen, Teller, Weihnachtsdeko, Weine von Winzern aus der Gegend und vieles mehr, was das Herz begehrt, ist bis Weihnachten im umfunktionierten Eiscafé zu haben. Für jeden Geldbeutel etwas, betont Kolb. Der Laden ist werktäglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.