Landrat Dietmar Seefeldt und Kreismusikschulleiter Adrian Rinck reisen in die polnische Stadt Oświęcim, die unter der Nazi-Herrschaft Auschwitz hieß. Hintergrund des Ausflugs ist die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, die sich am Samstag zum 79. Mal jährt. Seefeldt und Rinck wurden dazu eingeladen, an den offiziellen Feierlichkeiten teilzunehmen. Jazz-Pianist Adrian Rinck wird außerdem am Vorabend des Gedenktags bei einem Konzert in der Musikschule von Oświęcim mitwirken. Spielen wird er zwei Eigenkompositionen sowie das Lied „Irgendwo auf der Welt“, das durch die Comedian Harmonists in Europa in den 1930er-Jahren populär wurde.

Der Landrat und Rinck betrachten es als besondere Ehre und als verantwortungsvollen Auftrag, dazu beizutragen, das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten. „Vielfach erstarkt in Europa und der Welt jüngst wieder nationalistisches und völkisches Gedankengut. Viele Menschen in Deutschland stellen sich dem in diesen Tagen entschieden entgegen, aufgerüttelt von den Enthüllungen rund um das Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam“, wird Seefeldt in der Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Teil der Delegation von der Südlichen Weinstraße ist auch Professor Matthias Bahr von der Uni Landau.