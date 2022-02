Die Durchfahrt von der Mörlheimer Hauptstraße in die Straße Unteres Rappenfeld über den Billigheimer Weg soll durch das Aufstellen von Pollern verhindert werden. Mit einer Enthaltung stimmte der Ortsbeirat Mörlheim für die Unterbindung der bisher genutzten Abkürzung. Ortsvorsteher Joachim Arbogast (parteilos) berichtete, dass auch Feuerwehr, DRK und Entsorgungswerke keine Einwände gegen die Durchfahrsperre haben. Die ursprünglich angedachten Findlinge als Sperre habe die Stadt aus versicherungsrechtlichen Gründen abgelehnt: Diese könnten bei einem Unfall als „Hindernis“ beurteilt werden. An beiden Seiten sollen künftig Sackgassen-Verkehrsschilder mit dem Hinweis „keine Wendemöglichkeit“ aufgestellt werden. Ihre Mülltonnen werden die Anwohner im Billigheimer Weg zum Leeren an einen Sammelplatz bringen.