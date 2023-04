Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag, 4. April, gegen 13.30 Uhr ein 41-Jähriger mit einem schwarzen Fahrrad auf dem Bahnhofsvorplatz festgestellt worden. Unvermittelt stieg der Mann auf sein Vehikel und fuhr in die Maximilianstraße/Ostbahnstraße ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein Autofahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei nahm mit Dienstfahrrädern die Verfolgung auf. Hinzugerufen wurde auch ein Streifenwagen, der die Flucht des Mannes stoppen wollte. Der Beschuldigte ließ sich jedoch nicht beirren und fuhr mit seinem Rad weiter in Richtung der Fußgängerzone. Letztlich wurde er in der Pfortengasse festgenommen. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, auch war er alkoholisiert. Bei der Durchsuchung wurde auch eine geringe Menge Haschisch gefunden. Ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad gab es nicht. Die Polizei sucht nach dem Fahrer, der eine Vollbremsung machte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.