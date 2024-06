Einer landesweiten Schweigeminute schlossen sich am Freitag um 11.34 Uhr über 200 Menschen in Landau an. Anlass war der Tod des 29-jährigen Polizisten Rouven Laur. Er war am Sonntag an den Folgen eines mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriffs vergangenen Freitag in Mannheim gestorben. Bereits vor der Schweigeminute zur Uhrzeit der Tat wurde es sehr still auf dem Rathausplatz, viele Passanten blieben am Rande stehen. Dem Aufruf zum Gedenken folgten unter anderem Polizei, Ordnungsamt, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) mitsamt Einsatzfahrzeugen sowie Mitglieder des Stadtvorstands und -rats. Auch der Türkisch-Islamische Kulturverein Landau beteiligte sich an der Anteilnahme. Laut ihrem Vereinsvorsitzenden sei die Moscheegemeinde aus Queichheim noch am Vorabend persönlich von der Polizeidirektion eingeladen worden. Vorher habe die Gemeinde ihre Anteilnahme in einem Brief an die Direktion bekundet. Die Polizei Landau bedankte sich bei allen Anwesenden, die ihrem Aufruf zum Gedenken an den Kollegen gefolgt waren.