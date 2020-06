Ein Exhibitionist hat am frühen Sonntagabend sein Unwesen in Edenkoben getrieben. Eine Radfahrerin war am Stadion unterwegs, als sie den unbekannten Mann mit heruntergelassener Hose sah. „Dieser hatte an seinem Geschlechtsteil manipuliert, während er seinen Blick auf die Radfahrerin gerichtet hatte“, berichten die Beamten. Dank der detaillierten Personenbeschreibung gelang es den Polizisten schnell, den 48-Jährigen Mann aus Edenkoben festzunehmen. Mit 2,38 Promille wurde er schließlich zur Polizei-Dienststelle mitgenommen. Dort wurde er unter anderem vernommen. Er muss mit einer Strafe rechnen. Nach Angaben der Polizei ist der Edenkobener wieder auf freiem Fuß.