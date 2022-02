An den Antennen der Polizeifahrzeuge wehen schwarze Bänder: Die Polizei gedenkt landauf, landab einer 24-Jährigen und eines 29-Jährigen, die bei einer vermeintlichen Routinekontrolle am frühen Montagmorgen bei Kusel ermordet worden sind. Wie es in den Beamtinnen und beamten aussieht, die täglich den Kopf hinhalten müssen, kann man nur erahnen. Auskünfte dazu gibt es derzeit nicht. Bei allem, was mit der brutalen und völlig sinnlosen Tat in Zusammenhang steht, hat sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen das Auskunftsrecht vorbehalten. Alles, was bisher zum Thema bekannt ist, finden Sie im RHEINPFALZ-Liveblog.