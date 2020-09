Auf und davon: Ein 43-Jähriger ist am Sonntagabend in Landau vor der Polizei abgehauen – und das nicht nur, weil er keinen Führerschein hat. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in eine Kontrolle geraten, hatte das Anhaltesignal in der Horststraße jedoch ignoriert. Über Schleichwege, die für das Polizei-Auto unmöglich zu befahren waren, versuchte er, sich aus dem Staub zu machen. Ein Polizist stieg aus und verfolgte den 43-Jährigen schließlich zu Fuß. Die Kollegen navigierte er während der Hetzjagd in die Straße Am Spitalgarten, wo der Flüchtige letztlich abgefangen werden konnte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Darüber hinaus mutmaßten sie, dass er wohl unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Auf der Wache wurde ihm deswegen eine Blutprobe entnommen. Jetzt hat er ein Ermittlungsverfahren am Hals – unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein.