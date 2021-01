Die Polizei hat bei zwei Kontrollen in der Südpfalz am Freitagmorgen 50 Verstöße festgestellt. Wie die Beamten mitteilen, wurde zunächst in der Essinger Kirchstraße die Geschwindigkeit kontrolliert. Resultat: 21 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 57 Stundenkilometern – erlaubt ist dort Tempo 30. Danach wurde im Landauer Stadtgebiet kontrolliert. 16 Verstöße gegen die Gurttragepflicht und 13-mal Handy am Steuer waren hier das Ergebnis.