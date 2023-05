Am Samstagabend wurde der Polizei ein stark Schlangenlinien fahrender Autofahrer gemeldet, der auf der B38 mehrfach in den Grünstreifen fuhr. Wie die Polizei berichtet, konnte sie den Fahrer kontrollieren. Der 60-Jährige war derart betrunken, dass er sich beim Aussteigen am Fahrzeug festhalten musste und Probleme mit dem Stehen und Sprechen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen 2,04 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.