Am Freitagvormittag kontrollierte die Polizei Annweiler den Verkehr in der Wasgaustraße in Sarnstall. Die Straße führt durch das Firmengelände der Kartonfabrik Buchmann und es herrscht reger Fußgänger- und kreuzender Werksverkehr, weshalb dort Tempo 30 gilt. Bei der Kontrolle wurden 80 Fahrzeuge gemessen, wovon 13 zu schnell waren, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Der Höchstwert lag bei 46 Stundenkilometern. Die Polizei will dort weitere Kontrollen machen, kündigt sie an.